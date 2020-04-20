Стало известно о возможном переиздании легендарной игры "Принц Персии: Пески Времени"

Так, если верить данным инсайдера под ником DenseEquation, прямо сейчас компания все же разрабатывает переиздание лишь первой части. В случае же, если она будет пользоваться популярностью, то, вполне вероятно, Ubisoft разработает ремейки и для оставшихся двух частей трилогии. Также инсайдер поведал, что к участию над обновлением привлекли и создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мекнера, который в свое время также отвечал за дизайн и сценарий оригинальных “Песков Времени”,