Игры
Сегодня 11:53
Стало известно о возможном переиздании легендарной игры "Принц Персии: Пески Времени"
Правда, так и не ясно, когда именно стоит ждать анонса игры
Какое-то время назад в сети ходили разговоры о том, что Ubisoft намерена перевыпустить свою легендарную серию игр “Принц Персии”, которая стала прародителем современной линейки Assassin's Creed. Сейчас же стало известно о возможном переиздании первой части серии — ”Принц Персии: Пески Времени”.
Так, если верить данным инсайдера под ником DenseEquation, прямо сейчас компания все же разрабатывает переиздание лишь первой части. В случае же, если она будет пользоваться популярностью, то, вполне вероятно, Ubisoft разработает ремейки и для оставшихся двух частей трилогии. Также инсайдер поведал, что к участию над обновлением привлекли и создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мекнера, который в свое время также отвечал за дизайн и сценарий оригинальных “Песков Времени”,
К сожалению, источник не рассказал, когда именно стоит ожидать анонса ремейка. Вполне вероятно, что компания планировала презентовать игру в рамках E3 2020, но выставку, к сожалению, в итоге отменили.