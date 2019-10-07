Стало известно об отмене долгожданной игры от создателей GTA V

Так, сама идея продолжения появилась еще в 2008 году, правда процесс разработки начался лишь в 2010-ом. На начальных этапах, в районе года, игру создавала лишь одна внутренняя студия Rockstar — Rockstar New England. По итогу у разработчиков получился лишь небольшой тестовый кусок игры с примитивным открытым миром на движке RAGE, на базе которого были созданы все игры Rockstar, начиная с GTA IV. Правда очень скоро проект “сдулся”, а ее изначальных разработчиков перевели на создание других игр.

Также издание утверждает, что Bully 2 планировалась как продолжение истории главного героя первой части Джимми. По планам компании, начинаться игра должна была в доме его приемного отца ближе к концу учебного года. Но Rockstar так и не смогла разработать какую-то осязаемую идею для сюжета.