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Игры
Сегодня 17:33

Стало известно, по какой причине Sony могла отменить полную поддержку игр с предыдущих консолей на PlayStation 5

И звучит эта версия вполне логично
Вопрос эмуляции игр стоит остро, особенно если это касается будущей приставки от Sony. Сейчас же стало известно, по какой причине компания могла отменить полную поддержку игр с предыдущих консолей на PlayStation 5, оставив лишь возможность сыграть в игры с PlayStation 4. Причем даже тут не обошлось без “но” — компания заявила, что поддерживаться будут многие, но все же не все игры с консоли нынешнего поколения.

Объяснить, с чем это может быть связано, взялся Марк-Андре Ютрас, являющийся разработчиком из компании Cradle Games. Так, если верить ему, то все ограничения могут опираться на отсутствие у Sony разрешения на воспроизведения многих старых игр на новых системах.

”Игрокам очень сложно понять, почему на PlayStation 5 нельзя будет запускать игры для PS3 или даже PSOne. Ведь если использовать существующие эмуляторы этих консолей, то игры работают сегодня очень плавно на современных компьютерах. Логично ожидать, что и новая консоль может воспроизводить их, даже если в некоторых моментах они будут работать неидеально. Но как разработчик, я части наблюдают, как меняются правила в области интеллектуальной собственности. Некоторые игры есть на прилавках, какие-то компании больше не существуют. Решить вопросы лицензирования очень непросто”, — рассказал игровой разработчик.

Останови меня!