Стало известно, по какой причине Sony могла отменить полную поддержку игр с предыдущих консолей на PlayStation 5

Объяснить, с чем это может быть связано, взялся Марк-Андре Ютрас, являющийся разработчиком из компании Cradle Games. Так, если верить ему, то все ограничения могут опираться на отсутствие у Sony разрешения на воспроизведения многих старых игр на новых системах.

”Игрокам очень сложно понять, почему на PlayStation 5 нельзя будет запускать игры для PS3 или даже PSOne. Ведь если использовать существующие эмуляторы этих консолей, то игры работают сегодня очень плавно на современных компьютерах. Логично ожидать, что и новая консоль может воспроизводить их, даже если в некоторых моментах они будут работать неидеально. Но как разработчик, я части наблюдают, как меняются правила в области интеллектуальной собственности. Некоторые игры есть на прилавках, какие-то компании больше не существуют. Решить вопросы лицензирования очень непросто”, — рассказал игровой разработчик.