Стало известно, почему PlayStation 5 на старте окажется предпочтительнее Xbox Series X

Так, редактор онлайн-издания Джейсон Шрайер рассказал об эксклюзивах новейших консолей. По имеющимся у него данным, на момент старта продаж Sony PlayStation 5 игровая приставка уже будет иметь несколько громких эксклюзивов, в то время как Xbox Series X получит первые “продающие консоль игры” лишь в районе 2021 года. Таким образом у Sony может быть фора длинной от нескольких месяцев до целого года!

Правда, мало верится в то, что Microsoft решила придерживаться подобной стратегии просто так. Вполне вероятно, что в 2021 году нас ждут настолько безумно крутые анонсы, что Xbox сможет обогнать, а, возможно, даже и обогнать новое поколение PlayStation. А насколько данное предположение близко к реальности — покажет лишь время.