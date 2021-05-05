Стало известно, сколько денег Epic Games Store теряет на бесплатных раздачах игр

Выяснилось, что каждая бесплатная раздача обходится компании в существенную сумму. Так, раздача тайтла Subnautica обошлась компании в 1 400 000 долларов. При этом благодаря этому Epic Games Store заполучила 804 052 новых пользователей. В то же время, из-за раздачи трилогии Batman Arkham компания потеряла 1 500 000 долларов. При этом привлечено было 613 912 новых учетных записей. И 1 000 000 долларов лишилась Epic Games Store ввиду раздачи Mutant Year Zero, что принесло 197 845 новый пользователей.

Сообщается, что примерно 7% пользователей, которые регистрируются из-за бесплатной раздачи игр, покупают в цифровом магазине как минимум один платный тайтл.