Стало известно, сколько консолей PlayStation 5 продали по всему миру

Так, за 16 недель со старта продаж, PlayStation 5 разошлась тиражом 5 865 794 штук. Как пишет VGChartz, ещё месяц, и Sony сможет преодолеть порог в 6 млн консолей. За то же время портативная Nintendo Switch была продана 3 968 615 раз, в то время как Microsoft реализовала 3 837 426 новых консолей (это суммарный показатель Xbox Series X и S).

«Пикантности» ситуации добавляет тот факт, что ни одну из новых консолей практически невозможно купить. Как только они появляются на той или иной площадке, их тут же скупают в считанные часы. Таким образом, подсчёты экспертов скорее показывают «пропускную способность» производства компаний, а не реальный спрос покупателей.