Стало известно, сколько PlayStation 5 продала Sony в первые дни после релиза

Так, всего лишь за 12 и 19 ноября (две даты выпуска новой консоли в разных регионах) Sony сумела продать от 2,1 до 2,5 млн консолей, сообщает издание VGChartz. Учитывая, что в мире бушует пандемия, а у людей из-за финансового кризиса не так уж и много денег, результаты японской компании не могут не впечатлять.

Что интересно, большая часть PlayStation 5 была продана именно 12 ноября - при старте консоли в странах первой волны. К ним, напомним, относились США, Канада, Мексика, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Южная Корея. Если же брать отдельно по странам, то рекорд был поставлен Соединенными Штатами - там удалось реализовать в первый день от 1 до 1,2 млн новых консолей.