Стало известно, сколько россияне потратили на видеоигры на весенней распродаже

Во время весенней распродажи на платформе Steam, которая проходила с 14 по 21 марта, более 5,5 миллионов российских геймеров совершили покупки на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в исследовании KupiKod, специализирующейся на продаже видеоигр, и онлайн-школы XYZ, занимающейся обучением геймдеву.

Среди участников распродажи средняя сумма покупок составила 1375 рублей. Valve, компания-организатор распродажи, предлагала тысячи игр и дополнений со скидками.

Топ-10 самых популярных игр, приобретённых российскими геймерами, включает шутер Helldivers 2, Battlefield 2042, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Titanfall 2: Ultimate Edition, Sea of Thieves, 2024 Edition, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Dying Light Enhanced Edition, Dead by Daylight, Need for Speed Deluxe Edition и инди-проект Lethal Company.