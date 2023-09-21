Старенький iPhone 11 оказался самым популярным игровым смартфоном у россиян

Оказалось, что россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика. Среди самых популярных игр выделяются Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Эти данные основаны на анализе игрового трафика за 2022 и 2023 годы.

Самой популярной игровой платформой стала Roblox — её трафик увеличился на 68% за год. PUBG: Battlegrounds занимает второе место, показывая рост активности игроков в 2,6 раза. Третье досталось Mobile Legends с ростом трафика на 72%.

Но что особенно интересно, так это то, что самым популярным смартфоном для мобильных игр среди абонентов Yota стал Apple iPhone 11.

В топ-5 также вошли модели Xiaomi Redmi 9A, Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro.