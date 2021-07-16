Стартовала бесплатная раздача двух игр

Obduction представляет из себя приключенческий тайтл от первого лица с логическими элементами. ПО сюжету, главный герой находит необычный органический артефакт, сброшенный с неба, который переносит его в неизвестный мир. Игрокам же предстоит постепенно знакомиться новым окружением и его законами. Скачать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

Offworld Trading Company же является экономической стратегией, действия которой в которой разворачиваются на Марсе. Бесплатная загрузка тайтла доступна по этой ссылке.

Закончится раздача 22 июля в 18:00 по Москве.