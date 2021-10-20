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Стартовала большая распродажа игр для Xbox со скидками до -80%До 26 октября
В онлайн-магазине игр для Xbox стартовала акция, в рамках которой популярные тайтлы для консоли Microsoft распродают с большими скидками.
Так, Skate 3 можно ухватить за 220 рублей вместо исходных 1 200.
На 60% упала стоимость Assassin's Creed II. Напомним, что ранее эту игру отдавали за 500 рублей, тогда как сейчас она доступна за 200.
Гоночную игру DIRT, в свою очередь, предлагают приобрести всего за 1 450 рублей вместо прежних 5 000.
С 75% скидкой продается Sims 4, Dirt 4, STAR WARS Battlefront II: Праздничное издание, GRID Ultimate Edition, Need for Speed Heat — издание Deluxe и другие тайтлы. Ознакомиться со всеми можно перейдя по этой ссылке.