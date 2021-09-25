Стартовала масштабная распродажа более 100 игр со скидками до 90%

Но популярная площадка Humble Bundle решила пойти ещё дальше. Она объявила о масштабной распродаже, в которой участвует не 10, не 30 и даже не 50 игр. Число акционных тайтлов превышает 100 штук!

При этом, что особенно приятно, размер скидок на некоторые из них достигает 90%.

В числе проектов, которые можно «урвать» по приятной цене, можно найти Game Dev Tycoon. Игра, рассказывающая о буднях игровых разработчиков, в своё время наделала немало шума в связи с оригинальной защитой от пиратов. И если обычно на Humble Bundle она стоит 10 долларов (730 рублей), то сейчас её цена на 60% ниже и составляет 4 доллара (290 рублей).