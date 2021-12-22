Стартовала новогодняя распродажа игр для PlayStation

Акция начинается 22 декабря и продлится до 19 января 2022 года. С 22 декабря до 5 января в акции будут участвовать 12 игр:

Ratchet & Clank: Сквозь миры, скидка 25% — 4124 рублей вместо 5499.

MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес, скидка 33% — 2880 рублей вместо 4299.

Режиссёрская версия Death Stranding, скидка 20% — 2879 рублей вместо 3599.

It Takes Two, скидка 50% —1499 рублей вместо 2899.

Far Cry 6, скидка 40% — 2699 рублей вместо 4499.

Asassin's Creed Вальгалла, скидка 50% — 2249 рублей вместо 4499.

Deathloop, скидка 50% — 2499 рублей вместо 4999.

Стражи Галактики Marvel, скидка 35% — 3249 рублей вместо 4999 рублей.

FIFA 22, скидка 50% — 2449 рублей вместо 4899 рублей.

Call of Duty Vanguard, скидка 35%, 3184 рублей вместо 4899.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, скидка 50% — 714 рублей вместо 1429.

Mass Effect Legendary Edition, скидка 50%, — 2449 рублей вместо 4899.

С 5 по 19 января включительно скидки можно будет получить на другие игры. Подробнее с предложением можно ознакомиться на странице распродажи.