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Стартовала распродажа игр для Nintendo Switch
Скидки достигают 75%
Отличная новость для всех владельцев приставки японской компании Nintendo. Так уже сейчас в фирменном онлайн-магазине Nintendo eShop стартовала распродажа игр для Nintendo Switch.
Распродажа коснулась целого ряда хитов, в числе которых новинка прошлого года Mortal Kombat 11. Напомним, что в обычной время игра стоит порядка 3999 рублей, тогда как по акции ее можно ухватить всего за 1599 рублей.
Также акция коснулась игры Ведьмак 3: Дикая Охота, стоимость которой, в рамках распродажи, упала с 4499 рублей до 3149 рублей.
Кроме того, с 50% скидкой можно приобрести культовый тайтл DOOM, который обойдется всего 2249 рублей вместо 4499 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны по сниженным ценам можно по ссылке. Также стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 1 марта.