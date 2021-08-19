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Стартовала распродажа игр для PlayStation со скидками до -85%

На самые популярные «игрушки»
Магазин PlayStation Store объявил о распродаже сразу двух вариантов игр — от крупных известных издателей и от независимых студий. При этом размер скидок достигает 85%.
Стартовала распродажа игр для PlayStation со скидками до -85%

Скидки предусмотрены на такие популярные игры, как DOOM Eternal, Hollow Knight: Издание «Сердце пустоты», Warhammer: Chaosbane и другие. Предлагаем ознакомиться с полным списком продуктов и трейлерами к ним.

The Sinking City — скидка на игру составляет 80% — 715 рублей вместо 3 579.

Hollow Knight: Издание «Сердце пустоты» стало доступнее на 50% — раньше игра стоила игра 1 029 рублей, сейчас — 514.

Dishonored 2. На эту игру самая большая скидка — 85%. Сейчас стоимость 172 рубля вместо 1 149.

Cuphead— скидка составила 25%. Покупаем за 1 071 рублей вместо 1 429.

Warhammer: Chaosbane. Здесь скидка составила 50% — 1 424 рубля, было 2 849.

Hellblade: Senua’s Sacrifice. На эту «игрушку» скидка 75%, забираем за 537 рублей, стоила 2 149.

DOOM Eternal. Скидка на эту игру — 75%. Отдают за 999 рублей вместо 3 999.

Prey. Скидка составила 70%. Стоила игра 2 149 рублей, сейчас отдают за 644.

Также скидки распространяются ещё на три игры:

  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Скидка 45% — забираем за 1 968 рублей вместо 3 579
  • Spiritfarer. Скидка 40% — забираем за 1 073 рубля вместо 1 789.
  • Salt and Sanctuary. Скидка 60% — забираем за 515 рублей вместо 1 289