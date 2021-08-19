Стартовала распродажа игр для PlayStation со скидками до -85%На самые популярные «игрушки»
Скидки предусмотрены на такие популярные игры, как DOOM Eternal, Hollow Knight: Издание «Сердце пустоты», Warhammer: Chaosbane и другие. Предлагаем ознакомиться с полным списком продуктов и трейлерами к ним.
The Sinking City — скидка на игру составляет 80% — 715 рублей вместо 3 579.
Hollow Knight: Издание «Сердце пустоты» стало доступнее на 50% — раньше игра стоила игра 1 029 рублей, сейчас — 514.
Dishonored 2. На эту игру самая большая скидка — 85%. Сейчас стоимость 172 рубля вместо 1 149.
Cuphead— скидка составила 25%. Покупаем за 1 071 рублей вместо 1 429.
Warhammer: Chaosbane. Здесь скидка составила 50% — 1 424 рубля, было 2 849.
Hellblade: Senua’s Sacrifice. На эту «игрушку» скидка 75%, забираем за 537 рублей, стоила 2 149.
DOOM Eternal. Скидка на эту игру — 75%. Отдают за 999 рублей вместо 3 999.
Prey. Скидка составила 70%. Стоила игра 2 149 рублей, сейчас отдают за 644.
Также скидки распространяются ещё на три игры:
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Скидка 45% — забираем за 1 968 рублей вместо 3 579
- Spiritfarer. Скидка 40% — забираем за 1 073 рубля вместо 1 789.
- Salt and Sanctuary. Скидка 60% — забираем за 515 рублей вместо 1 289