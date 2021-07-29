Игры
Сегодня в 18:37
Стартовала распродажа игр про природу со скидками до 90%До 2 августа
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала новая распродажа, посвященная Всемирному дню охраны природы. В ее рамках со скидками до 90% можно ухватить тайтлы про природу.
Так, приключенческий боевик Pine с открытым развивающимся миром можно ухватить с 60% скидкой — за 185 рублей вместо прежних 465.
На 80% упала стоимость приключенческого квеста от третьего лица в условиях дикой природы — The First Tree. Напомним, что в обычное время игру продают за 259 рублей, тогда как сейчас она доступна за 51 рубль.
С 90% скидкой, то есть всего за 24 рубля, продается приключенческая игра Candle.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 2 августа.