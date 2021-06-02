Игры
Сегодня в 14:40
Стартовала распродажа игр серии BattlefieldДо 14 июня
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась новая распродажа. Со скидками вплоть до 75% можно ухватить игры серии Battlefield.
Так, с 75% скидкой можно ухватить первую часть популярной серии шутеров Battlefield 1 Revolution. Напомним, что в обычное время игру продают за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна за 624.
Battlefield: Bad Company 2, в свою очередь, можно купить за 230 рублей вместо прежних 699.
Стоимость Battlefield 3 упала в рамках распродажи с 2 499 рублей до 624.
В то же время, за набор Battlefield Bundle, в составе которого Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5, просят 1 801 рубль вместо 8 497.
Ознакомиться с ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 14 июня.