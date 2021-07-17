Стартовала распродажа игр серии Warhammer

Еще со скидками можно купить ряд дополнительного контента к игре. Отметим также, что участвуют в распродаже не только серия игр Warhammer, но и других, в частности Crysis, PLANET ALPHA, Star Control и прочих.

Ознакомиться со всеми тайтлами можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через 2 дня.