Стартовала распродажа игр серии Warhammer

Игры
Сегодня в 14:06
Стартовала распродажа игр серии WarhammerДо 19 июля
Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает радовать геймеров выгодными акциями. На этот раз магазин запустил распродажу игр популярной серии Warhammer.
Так, Warhammer 40,000: Armageddon продается с 79% скидкой — всего за 149 рублей вместо прежних 699.
На 76% упала стоимость Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 699 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 170.
Еще со скидками можно купить ряд дополнительного контента к игре. Отметим также, что участвуют в распродаже не только серия игр Warhammer, но и других, в частности Crysis, PLANET ALPHA, Star Control и прочих.
Ознакомиться со всеми тайтлами можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через 2 дня.