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Стартовала распродажа игр серии Warhammer

До 19 июля
Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает радовать геймеров выгодными акциями. На этот раз магазин запустил распродажу игр популярной серии Warhammer.
Стартовала распродажа игр серии Warhammer

Так, Warhammer 40,000: Armageddon продается с 79% скидкой — всего за 149 рублей вместо прежних 699.

На 76% упала стоимость Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 699 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 170.

Еще со скидками можно купить ряд дополнительного контента к игре. Отметим также, что участвуют в распродаже не только серия игр Warhammer, но и других, в частности Crysis, PLANET ALPHA, Star Control и прочих.

Ознакомиться со всеми тайтлами можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа через 2 дня.