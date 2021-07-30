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Сегодня в 15:04
Стартовала распродажа приключенческих игр со скидками до 90%От Deus Ex до Sleeping Dogs
В цифровом магазине Humble bundle стартовала очередная тематическая распродажа игр. На этот раз с огромными скидками — вплоть до 90% — продаются приключенческие тайтлы.
С 85% скидкой можно ухватить Deus Ex: Mankind Divided — цена игры упала с 2 197 рублей до 329.
Приключенческий боевик с открытым миром — Sleeping Dogs: Definitive Edition — также отдают с 85%. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 464 рубля, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 219.
Just Cause 2, в свою очередь, подешевел на 90%. Так, если исходная стоимость игры составляет 1 098 рублей, то сейчас игра доступна за 109.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в этой распродаже, можно перейдя по этой ссылке.