Стартовала распродажа самых популярных игр для PlayStation

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Сегодня в 17:23
Стартовала распродажа самых популярных игр для PlayStationДо 16 сентября
В PlayStation Store запустили свежую акцию — «Настоящие фавориты». В ее рамках популярные игры для консолей Sony продаются по сниженным ценам.
Так, с 60% скидкой предлагается ухватить Resident Evil 2. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 2 299 рублей, тогда как сейчас доступен за 919.
С 45% скидкой, в свою очередь, можно приобрести Assassin's Creed Valhalla Deluxe для PS 4 и 5. Стоимость данного издания упала с 5 799 рублей до 3 189.
За полцены предлагается купить полное издание игры про девушку с паранормальными способностями — Control. В обычное время игра продается за 2 849 рублей, тогда как сейчас ее стоимость упала до 1 424.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится данная акция уже 16 сентября.