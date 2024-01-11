Стартовала разработка продолжения Cyberpunk 2077

Игорь Саржинский, ответственный за сюжет игры, назвал 9 января первым днем работы над Orion.

Он выразил свой энтузиазм по поводу проекта, заявив, что команда готовит по-настоящему грандиозный AAA-хит. Саржинский подчеркнул, что первая часть Cyberpunk 2077 была лишь тренировкой перед созданием чего-то по-настоящему особенного.

Павел Саско, режиссер заданий Cyberpunk 2077, также поделился своими мыслями о сиквеле, отметив, что уже начал работу в бостонском офисе.

Ранее сообщалось, что в продолжении Cyberpunk 2077 предыстория героя будет играть гораздо более значимую роль, чем в оригинальной игре.

Это объявление вызвало большой интерес среди фанатов игры, которые с нетерпением ждут продолжения истории в мире Найт-Сити. Ожидается, что Project Orion принесет новые увлекательные сюжетные линии и улучшенный игровой опыт.