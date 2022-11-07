Стартовали продажи мини-версии легендарной SEGA Mega Drive

В части стран устройство будет называться Drive Mini 2, а в некоторых — Genesis Mini 2. Внешне они будут 100% такими же, как их легендарные прародители, только в уменьшенном размере.

Стоит отметить, что SEGA заменила проприетарный разъём контроллера на более универсальный USB Type-A. Это, в теории, может позволить игрокам заменить комплектные джойстики на собственные, в случае необходимости.

Также SEGA Mega Drive Mini 2 может похвастаться HDMI-портом и Micro USB для подключения блока питания.

В приставку встроено 60 игр, которые выходили на оригинальных Mega Drive и Mega CD. На данный момент устройство можно купить в Японии, США и части европейских стран.