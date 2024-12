Стартовало голосование за игры, которые попадут в «Зал славы видеоигровой индустрии России»

Проект создан для популяризации отечественного геймдева и увековечения достижений его представителей. В этом году добавлена новая номинация — «Легендарные киберспортсмены».

Голосование проходит в приложениях РВИ во ВКонтакте и Telegram до 20 декабря 2024 года. Каждый участник может отдать по три голоса в трех категориях: «Легендарные видеоигры», «Влиятельные личности» и «Киберспортсмены».

Среди номинантов — такие проекты, как Cut the Rope, Heroes of Might and Magic, War Thunder и Ил-2 Штурмовик.

В прошлом году в «Зал Славы» вошли Тетрис, Atomic Heart и Космические рейнджеры, а создатель Тетриса Алексей Пажитнов был признан одной из ключевых фигур индустрии.