Старые игры на PS5 работают быстрее с внешнего SSD, чем с распаянного внутреннего

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Старые игры на PS5 работают быстрее с внешнего SSD, чем с распаянного внутреннегоЭто показали недавние тесты
Специалисты студии Digital Foundry провели тест, с помощью которого выяснили разницу в скорости игр на PlayStation 5 при работе с внутреннего и внешнего накопителей.
При подключении внешнего SSD во время игр с обратной совместимостью, для PlayStation 4, разница в скорости становилась очевидной. Для теста использовали SSD Samsung 980 Pro. Результаты внутреннего накопителя были меньше.
Такая картина сложилась, скорее всего, из-за того, что на рынке уже появились внешние подключаемые в слот M.2 модели SSD, которые быстрее распаянного внутри PS5 стандартного накопителя.