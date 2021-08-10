Старые игры на PS5 работают быстрее с внешнего SSD, чем с распаянного внутреннего

При подключении внешнего SSD во время игр с обратной совместимостью, для PlayStation 4, разница в скорости становилась очевидной. Для теста использовали SSD Samsung 980 Pro. Результаты внутреннего накопителя были меньше.

Такая картина сложилась, скорее всего, из-за того, что на рынке уже появились внешние подключаемые в слот M.2 модели SSD, которые быстрее распаянного внутри PS5 стандартного накопителя.