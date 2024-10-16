Старый добрый DOOM 1993 портировали в Telegram

Порт DOOM в мессенджере разместила игровая студия Axiom Game Labs. Это получилось сделать за счёт платформы мини-приложений Telegram.

Запустить ретро-шутер можно с помощью бота. Для этого нужно запустить бот @agl_doom_bot, затем нажать кнопку Start, выбрать DOOM и нажать кнопку Запустить.