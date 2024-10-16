Игры
Опубликовано 16 октября 2024, 15:53
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Старый добрый DOOM 1993 портировали в Telegram

Теперь можно играть в мессенджере
Легендарную игру DOOM 1993 года портировали в Telegram. Играть можно на любом устройстве, на котором работает мессенджер.
Старый добрый DOOM 1993 портировали в Telegram

© Axiom Game Labs / Telegram

Порт DOOM в мессенджере разместила игровая студия Axiom Game Labs. Это получилось сделать за счёт платформы мини-приложений Telegram.

Запустить ретро-шутер можно с помощью бота. Для этого нужно запустить бот @agl_doom_bot, затем нажать кнопку Start, выбрать DOOM и нажать кнопку Запустить.

Источник:Код Дурова
Автор:Андрей Кадуков
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