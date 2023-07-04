Старьё, но интересно: в Сети оказались внутренние документы SEGA за 1996 год

Например, за 4 месяца до своего увольнения гендиректор SEGA of America Том Калинске сообщал в отчёте, что рекомендованная цена консоли Sega Saturn, которую он называет в документе «убивающей PlayStation», составляет $232, максимальная розничная наценка — 6%. Продавцы могли выручить от продажи каждой консоли в пределах $15.

На деле консоль оказалась провальной, но в то время Калинске или убеждал компанию, или сам верил в то, что Sega Saturn по продажам бьёт все рекорды по сравнению с PlayStation.

Также в документе содержатся финансовые отчёты Sega of America, электронные письма руководителей, раскадровки рекламных роликов и другие моменты внутренней жизни компании.