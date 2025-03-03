Статистика Steam раскрыла самую популярную версию Windows и видеокарту среди игроков

Windows 10 вновь обошла Windows 11, увеличив свою долю на 10.47%, тогда как более свежая версия системы потеряла 9.36% пользователей.

Еще один любопытный тренд — резкий рост китайского языка в Steam. Теперь им пользуются 50.06% геймеров, что на 20.88% больше, чем месяцем ранее. Английский потерял 10.18%, но остается вторым по популярности. Русский закрепился в тройке лидеров.