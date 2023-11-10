Ставки снижены: Sony не сможет выпустить 12 игр-сервисов к 2026 году

По словам менеджера, компания заинтересована в этом формате, но игры должны соответствовать ожиданиям аудитории и иметь высокое качество исполнения. Поэтому будут выпущены 6 из 12 запланированных на 2026 год игр-сервисов, остальная половина будет дорабатываться.

Следует отметить, что игры-сервисы — продукты, на которых разработчики получают доход на регулярной основе. Но и геймерам такой формат «заходит», так как они платят только за то, что им нужно.

«Это общее количество игр для живого сервиса и мультиплееров, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы хотим продвигать этот вид сервиса, и это неизменная политика компании. Мы не то чтобы придерживаемся определённых игр, но качество игр должно быть самым важным», — подчеркнул Тотоки.