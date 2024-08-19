Steam будет «доить» российских разработчиков дополнительным 30% налогом от продаж в США

Это связано с приостановлением действия части налоговых соглашений между Россией и США. Американское налоговое законодательство теперь требует удержания этой суммы с роялти, выплачиваемых российским налоговым резидентам.

На фоне таких изменений разработчики могут оказаться в сложном положении: им предстоит либо повышать цены на свои продукты, чтобы компенсировать потери, либо искать другие платформы для реализации своих игр.

При этом комиссия Steam, которая уже составляет 30% от продажи игр, также продолжает действовать, что еще сильнее ударит по прибыли российских разработчиков.

Однако стоит отметить, что данный налог касается только продаж, осуществленных на территории США.

Игры, продаваемые в других регионах, не будут облагаться этим дополнительным налогом. Valve подчеркнула, что изменение связано с требованиями американского налогового законодательства и не является их инициативой.