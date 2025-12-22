Steam целиком и полностью перешел на 64-битную архитектуру

Так, в декабрьском обновлении клиент сервиса для Windows 10 и Windows 11 стал полноценным 64-битным приложением, а не 32-битной программой, работающей поверх 64-битной ОС.

Пользователи 32-битных версий Windows теперь переведены на отдельную ветку совместимости. Она продолжит работать, но с 1 января 2026 года перестанет получать обновления, исправления безопасности и техническую поддержку. Valve заранее предупреждала об этом шаге еще осенью.

По данным Steam Hardware Survey, доля 32-битных систем составляет около 0,01% от всей аудитории, так что изменения затронут крайне небольшое число пользователей.

При этом важно понимать, что речь идет именно об операционной системе: 32-битные игры продолжат запускаться на 64-битной Windows без ограничений.

Для большинства владельцев старых ПК выходом остается переустановка системы на 64-битную версию Windows.