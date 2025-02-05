Steam Deck 2? Инсайдер рассказал о новой консоли Valve

Инсайдер extas1s сообщил, что компания активно работает над драйверами для видеокарт AMD Radeon RX 9070 на базе RDNA 4.

Источник предполагает два варианта: либо Valve готовит настольную консоль на SteamOS, либо тестирует внешнюю видеокарту для будущего Steam Deck 2.

Кодовое название проекта — Fremont, но официального подтверждения пока нет.

Valve уже пыталась выйти на рынок домашних консолей со Steam Machine, но проект провалился. Однако успехи Steam Deck и Valve Index показывают, что компания многому научилась.

Если консоль действительно получит RDNA 4, цена может быть высокой, что ставит под сомнение массовый выпуск. Пока остается ждать официальных новостей от самой Valve.