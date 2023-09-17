Steam Deck против Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go: эксперты сравнили три популярных карманных консоли

Steam Deck от Valve, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go — каждая из них предлагает свои преимущества и недостатки. Но какая из них лучше?

Steam Deck выигрывает в категории «цена», предлагая базовую модель всего за $399. В то время как модели Asus и Lenovo начинаются с $599 и $699 соответственно. Однако, если вы ищете высокую производительность и качество графики, Lenovo Legion Go может стать вашим выбором.

Lenovo Legion Go заявляет о себе как о лидере среди консолей благодаря своему 8,8-дюймовому QHD+ экрану и ёмкой батарее в 49,2 Вт·ч. Asus ROG Ally также не отстаёт, предлагая 7-дюймовый FulldHD+ экран, но с меньшим аккумулятором.

Steam Deck работает на SteamOS, что обеспечивает стабильность, но ограничивает доступ к играм. В то время как Asus и Lenovo предлагают Windows 11, расширяя ваш выбор игр.

Lenovo Legion Go немного опережает Asus ROG Ally благодаря более быстрой оперативной памяти.

Все три консоли имеют свои уникальные дизайнерские решения. Steam Deck и Asus ROG Ally предлагают возможности для апгрейда, включая замену SSD и оперативной памяти, что делает их более привлекательными для технологически сведущих пользователей.

В итоге, выбор между этими консолями зависит от ваших индивидуальных предпочтений и бюджета. Каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, которые стоит учесть перед покупкой.