Steam Deck сможет запускать главный эксклюзив Nintendo Switch плавнее, чем оригинальная консоль

По данным девелоперов, новая сборка 3527 может способна производительность эмулятора до 50% в таких хитовых играх, как Super Mario Odyssey, Xenoblade 3 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Учитывая, что уже сейчас Steam Deck способен запускать последнюю в среднем при 25 кадрах в секунду, с новым обновлением этот показатель может вырасти до чуть более 37 кадров в секунду. А это уже плавнее, чем на Nintendo Switch — там, напомним, можно получить лишь 30 кадров.

Пока нет информации о том, когда обновлённая версия эмулятора станет доступна широкой публике. Однако уже сейчас понятно, что свежий апдейт является важным шагом в улучшении качества и производительности эмулятора.