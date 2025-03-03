Steam Deck вновь возглавил рейтинг самых популярных портативных игровых ПК

Согласно данным IDC, консоль Valve не только остается самой продаваемой в своем сегменте, но и превосходит всех Windows-конкурентов вместе взятых.

С момента запуска в 2022 году, компания Гейба Ньюэлла отгрузила более 4 млн Steam Deck, что составляет более половины всех поставок портативных ПК на базе SteamOS и Windows.

Для сравнения, за тот же период Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw суммарно продались тиражом менее 2 млн экземпляров.

Успех Steam Deck объясняется не только аппаратной частью, но и удобной экосистемой. SteamOS с Proton-слоем делает игры для Windows запускаемыми на Linux без потерь производительности.

Несмотря на успех, Valve пока не торопится с выпуском Steam Deck 2, ожидая технологий, которые обеспечат значительный прирост мощности без ущерба автономности. По слухам, новый чип для консоли может быть представлен в 2025 году.