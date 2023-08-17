Steam изменил финансовую политику: минимальная цена не может быть ниже $1

Это касается не только цен на продукты, но и скидок. Так, скидка на продукты, стоимость которых будет составлять от $0.99 до $1.98 — не может превышать 50%. На то, что будет стоить от $1.99 до $4.98, максимальная скидка составит 75%. На продукты от $4.98 — до 90%.

Как сообщается на сайте Steam, в случае если базовая цена продукта ниже минимальной суммы транзакции в определённой валюте, его не получится купить в странах, использующих эту валюту. Это же касается и скидок: если итоговая цена в некоторых валютах окажется ниже минимальной суммы транзакции в Steam, продукт также будет недоступен пользователям из этих стран.