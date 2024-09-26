Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк Онлайн

Официальных заявлений от Сбербанка пока не поступало. Представители банка также ситуацию не комментируют.

В связи со всем вышеописанным пользователям рекомендуется следить за обновлениями, так как возможность пополнения может быть временной. И если у вас были игры, которые вы хотели купить — сейчас, возможно, самое время. Никто не знает, сколько возможность еще проживет.