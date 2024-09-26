Игры
Опубликовано 26 сентября 2024, 07:56
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Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк Онлайн

Но надолго ли появилась возможность?
Сбербанк вновь открыл возможность пополнения Steam кошелька в рублях для пользователей из России.
Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк Онлайн
© Telegram

Согласно сообщениям сразу нескольких Telegram-каналов, баланс можно пополнить с минимальной комиссией — менее 1%.

Пополнение доступно через приложение Сбербанк Онлайн, что уже не впервые. Подобная опция была активирована в ноябре 2023 года и повторилась несколько месяцев назад, но каждый раз она работала лишь несколько часов.

Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк Онлайн
© Telegram

Официальных заявлений от Сбербанка пока не поступало. Представители банка также ситуацию не комментируют.

В связи со всем вышеописанным пользователям рекомендуется следить за обновлениями, так как возможность пополнения может быть временной. И если у вас были игры, которые вы хотели купить — сейчас, возможно, самое время. Никто не знает, сколько возможность еще проживет.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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#Steam