Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк Онлайн

Опубликовано 26 сентября 2024, 07:561 мин.
Steam кошелек вновь можно пополнять через приложение Сбербанк ОнлайнНо надолго ли появилась возможность?
Сбербанк вновь открыл возможность пополнения Steam кошелька в рублях для пользователей из России.
Согласно сообщениям сразу нескольких Telegram-каналов, баланс можно пополнить с минимальной комиссией — менее 1%.
Пополнение доступно через приложение Сбербанк Онлайн, что уже не впервые. Подобная опция была активирована в ноябре 2023 года и повторилась несколько месяцев назад, но каждый раз она работала лишь несколько часов.
Официальных заявлений от Сбербанка пока не поступало. Представители банка также ситуацию не комментируют.
В связи со всем вышеописанным пользователям рекомендуется следить за обновлениями, так как возможность пополнения может быть временной. И если у вас были игры, которые вы хотели купить — сейчас, возможно, самое время. Никто не знает, сколько возможность еще проживет.