Steam лишил россиян возможности покупать новую игру The Callisto Protocol

Причина неизвестна. При входе в Steam на страницу проекта и попытке купить продукт выводится сообщение «Данный товар недоступен в вашем регионе». Возможность купить игру в России исчезла в ночь с 16 на 17 января.

При этом с лета игра была доступна для российских пользователей, её можно было предзаказать и купить после релиза. И вот через полтора месяца после выхода игры у россиян такую возможность почему-то забрали.