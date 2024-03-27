Steam может появиться на консолях Xbox

В будущем на консолях этой линейки могут появиться сторонние цифровые площадки для продажи игр, такие как Epic Games Store или Steam.

По словам Спенсера, исторически консольные производители субсидировали выпуск дорогостоящего «железа», рассчитывая отбить затраты за счет последующих продаж игр через фирменные магазины.

Однако в последние годы рост цен на компоненты и стагнация консольного рынка ставят такую модель под вопрос.

«Если я хочу играть на ПК, я чувствую себя частью единой игровой экосистемы. А на консолях приходится действовать в рамках замкнутых сред», — отметил Спенсер, призвав разрушить существующие «стены» ради лучшего пользовательского опыта.

Глава игрового подразделения Microsoft убежден, что открытость экосистемы и наличие выбора площадок для покупок — один из ключевых факторов роста ПК-гейминга. Подобная практика может оказаться действенным лекарством от оттока аудитории на консолях.

В качестве примера он привел условную ситуацию с игрой Sea of Thieves, где пользователи не должны думать о том, на какой платформе запущен тайтл — достаточно знать, что у друзей есть эта игра.