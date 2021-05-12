Steam может выйти на консолях

Так, в рамках своего пребывания в Новой Зеландии он выступил перед учениками одной из местных школ, отвечая на их вопросы. Один из школьников решил поинтересоваться у главы Valve, можно ли ждать выхода Steam на консолях или же сервисом всегда будут пользоваться лишь владельцы ПК. Несмотря на то, что Гейб немного растерялся, он не ответил однозначно “нет”. По его словам, об этом пользователи смогут узнать уже к концу текущего года.

Напомним, что на то, что Steam может выйти на приставках намекает и то, что еще несколько лет назад для магазина был выпущен режим Big Picture. Он предназначен для работы на телевизорах, а управление адаптировано под джойстики.