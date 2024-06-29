Steam начал тестировать запись фрагментов игрового процесса

Записывать видеофрагменты можно как безостановочно в фоновом режиме, так и с таймингом — по сочетанию горячих клавиш. Можно задать место сохранения на жёстком диске выбранного устройства, для этого предусмотрена и совместимость с консолью Steam Deck.

Разумеется, для фоновых видео можно задать время продолжительности записи. Ролик можно получить за считанные минуты и отправить друзьям в формате MP4.

Для удобного поиска лучших моментов записанных игр реализована временная шкала, на которой можно отмечать нужные эпизоды. Для таких игр, как Dota 2 и Counter-Strike 2 предусмотрена улучшенная поддержка временной шкалы: во время записи система будет уведомлять пользователя о важных моментах.

Для участия в тестировании функции необходимо обновить клиент Steam до новой бета-версии. Функция работает во всех играх, протестировать новый функционал можно и в Steam Deck.