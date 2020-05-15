Steam начнет рекомендовать, какую игру из библиотеки стоит запустить

Сервис внедрит в библиотеку строку "Play Next" , которая основана на рекомендательных алгоритмах Steam. Так, сервис подскажет, какую игру можно запустить в библиотеке. Стоит отметить, что новую строку, равно как и все остальные, можно при желании удалить с возможностью вернуть обратно.

Напомним, что ранее "Play Next" тестировалась как экспериментальная опция в Лаборатории сервиса. Изначально она советовала порядка трех игр на выбор из библиотеки, которые могли бы с наибольшей вероятностью подойти геймеру. ”Основываясь на положительных отзывах клиентов, Play Next оказался достаточно успешным, чтобы покинуть лабораторию. В ближайшем обновлении эта функция будет интегрирована в библиотеку Steam”, - рассказали в Valve.