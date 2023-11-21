Steam научился показывать, есть ли в играх поддержка геймпадов PlayStation 4 и 5

Теперь в карточках игр на платформе будет указываться, поддерживает ли игра контроллеры DualShock 4 и DualSense. Это позволит пользователям легко находить игры, совместимые с их контроллерами, и даже создавать персонализированные подборки.

Кроме того, Steam теперь предоставляет детальную информацию о поддержке различных устройств в каждой игре.

Эта информация включает в себя как полную, так и частичную работоспособность различных функций контроллеров. Таким образом, пользователи могут точно знать, какие возможности их геймпадов будут доступны в той или иной игре.

Отметим, что в дополнение к этому нововведению, Valve анонсировала крупную распродажу в Steam, приуроченную к Черной пятнице.

Акция начнется 21 ноября в 21:00 по московскому времени и продлится до 28 ноября.