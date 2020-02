Steam объявил бесплатные выходные для экш-стратегии Kingdom Under Fire 2

Экшн-стратегия Kingdom Under Fire 2 доступна для бесплатной игры в период с 22 февраля по 24 февраля. Кроме того, в это же время несколько изданий, содержащих в комплекте игру будут предлагаться для покупки со скидкой, которая, к слову, достигает 50%. Так,

Так, если раньше издание Hero Edition стоило порядка 1899 рублей, то сейчас, в рамках акции, его можно урвать за 1139 рублей. 40% скидка коснулась и комплекта под названием Emperor Edition, стоимость которого упала с 3199 рублей до 1919 рублей.

Также по скидке можно приобрести и War God Edition, в состав которого входят Kingdom Under Fire 2, Kingdom Under Fire 2 - Emperor Package, Kingdom Under Fire 2 - Hero Package, Kingdom Under Fire 2 - War God Package. Напомним, что в обычное время комлект предлагается за 6399 рублей, тогда как с учетом скидки его можно купить за 3199 рублей.