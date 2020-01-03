Steam объявил бесплатные выходные для гоночной игры GRID

Напомним, что гоночная игра GRID, которая позиционируется как перезапуск франшизы, вышла буквально в октябре прошлого года. Игрокам предлагается большой ассортимент автомобилей, в совокупности с продвинутым искусственным интеллектом автогонщиков-соперников.

Что касается скидки на игру, то она составляет 56%, в связи с чем игра обойдется всего за 879 рублей вместо прежних 1999 рублей. Отметим, что акция является временной и продлится лишь в рамках текущих выходных, а именно до 5 января.