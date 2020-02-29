Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной езды

Descenders представляет из себя симулятор экстремальной езды на велосипедах с процедурно-генерируемыми трассами, где ваши ошибки имеют реальные последствия. Отметим, что в обычное время игру можно приобрести за 459 рублей, тогда как до первого марта в нее можно поиграть абсолютно бесплатно.

Кроме того, на данный момент игра доступна по специальной цене, а именно за 275 рублей. Однако если бесплатный доступ продлится до первого марта, то скидка будет активна вплоть до второго. Приобрести игру или же поиграть установить ее для бесплатной игры можно по этой ссылке.