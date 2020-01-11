Steam объявил бесплатные выходные для симулятора войны

Post Scriptum представляет из себя многопользовательский соревновательный экшен, в рамках которого реализованы две действующие стороны: немцы и англичане. Так, в одной битве могут участвовать порядка 80 игроков, каждому из которых уготована своя роль. Части из геймеров придется осуществлять тыловое снабжение, тогда как остальные пользователи могут пользоваться оружием, прыгать с парашютов, а также управлять боевыми машинами.

Что касается скидки на игру, то она составляет 25%, в связи с чем игра обойдется всего за 717 рублей вместо прежних 957 рублей. Отметим, что акция является временной и продлится лишь в рамках текущих выходных, а именно до 13 января.