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Steam объявил бесплатные выходные для симулятора войны
Речь о Post Scriptum
Сервис цифровой дистрибуции Steam официально объявили о проведении на этой неделе бесплатных выходных в симуляторе войны Post Scriptum. Кроме того, традиционно, вместе с бесплатными выходными стоимость игры была снижена.
Post Scriptum представляет из себя многопользовательский соревновательный экшен, в рамках которого реализованы две действующие стороны: немцы и англичане. Так, в одной битве могут участвовать порядка 80 игроков, каждому из которых уготована своя роль. Части из геймеров придется осуществлять тыловое снабжение, тогда как остальные пользователи могут пользоваться оружием, прыгать с парашютов, а также управлять боевыми машинами.
Что касается скидки на игру, то она составляет 25%, в связи с чем игра обойдется всего за 717 рублей вместо прежних 957 рублей. Отметим, что акция является временной и продлится лишь в рамках текущих выходных, а именно до 13 января.
Post Scriptum - трейлер