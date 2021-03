Steam огласил список лучших игр февраля

Steam отметил, что игры в списке расположены не по местам, а в случайном порядке. Так, в число лучших игр февраля текущего года вошел симулятор выживания в открытом космосе Breathedge, классическая приключенческая игра Rogue Heroes: Ruins of Tasos, пиксельная Rhythm Doctor и симулятор выживания в фэнтезийном мире с викингами Valheim.

Также в список попали: Fights in Tight Spaces, Persona 5 Strikers, Becastled, Little Nightmares II, Nebuchadnezzar, Firework, Zombie Army 4: Dead War, Nioh 2 – The Complete Edition, The Room 4: Old Sins, Curse of the Dead Gods, 30XX, Hellish Quart, War on the Sea, League of Maidens, а также Cyber Manhunt.