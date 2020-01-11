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Steam остановил продажу легендарной игры GTA IV
По какой причине на этот раз — неизвестно
GTA IV — это та самая игра, после которого многие геймеры поняли, что серия наконец-то перестала быть развлечением для детей и превратилась в по-настоящему “взрослый” проект. Если бы не GTA IV, то вряд ли мир увидел бы серьезный сюжет в GTA V и обеих частях Red Dead Redemption. На фоне всего этого еще более обидным становится факт того, что легендарный проект стал недоступен на одной из самых популярных онлайн-площадок по продаже игр для компьютеров.
Да, речь идет о Steam, в котором осталась страница игры, но при этом пропала какая-либо возможность приобрести ее. Помимо этого также приостановлена и продажа набора GTA IV: Complete Edition, в состав которого входила игра. На данный момент ни Valve, ни Rockstar Games не сообщили о причинах данного инцидента.
К слову, стоит напомнить, что это не первый случай “пропажи” GTA IV из Steam — ранее разработчик уже убирал ее с цифровых полок площадки в связи с истечением срока лицензии на использовании внутриигровой музыки. Правда тогда игра со временем все же вернулась в Steam. Стоит ли ожидать подобного исхода и в этот раз, пока не ясно.
GTA IV — трейлер