Steam остановил продажу легендарной игры GTA IV

Да, речь идет о Steam, в котором осталась страница игры, но при этом пропала какая-либо возможность приобрести ее. Помимо этого также приостановлена и продажа набора GTA IV: Complete Edition, в состав которого входила игра. На данный момент ни Valve, ни Rockstar Games не сообщили о причинах данного инцидента.

К слову, стоит напомнить, что это не первый случай “пропажи” GTA IV из Steam — ранее разработчик уже убирал ее с цифровых полок площадки в связи с истечением срока лицензии на использовании внутриигровой музыки. Правда тогда игра со временем все же вернулась в Steam. Стоит ли ожидать подобного исхода и в этот раз, пока не ясно.