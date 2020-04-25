Steam отдает последнюю версию классической игры PAC-MAN бесплатно и навсегда

Последняя версия легендарной игры PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2, которая была выпущена в далеком 2016 году, представляет из себя продолжение PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION. Игра получила 3D-графику, а также усовершенствованную визуальную составляющую. Кроме того, игру оснастили сразу несколькими новыми режимами, которые включают в себя “гонку на очки”, а также “приключение”, оснащенное гигантскими боссами, нелепыми измененными правилами, а также исчезающими фруктами.

Стоит отметить, что акция является временной. Она закончится уже в следующем месяце, а именно 10 числа в 20:00 по московскому времени.