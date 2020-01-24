Steam отдаёт лучшие игры 2019 года с огромными скидками
Так, за каждые потраченные 100 рублей игроки могут получить порядка 157 жетонов. Отметим, что жетоны позволяют приобретать анимированные стикеры,смайлики, эффекты чата, а также фоны профиля и мини-профиля. Кроме того, при накоплении 500 жетонов открывается возможность приобрести купон на дополнительную скидку в размере 320 рублей. Однако приобрести купон за все время распродажи можно лишь два раза.
Сама распродажа коснулась целого ряда прошлогодних новинок, в числе которых ремейк легендарной игры Resident Evil 2, которую можно приобрести всего за 659 рублей (67% скидка) вместо прежних 1999 рублей.
С 60% скидкой можно урвать популярный файтинг Mortal Kombat 11, стоимость которого упала с 1190 рублей до 476 рублей ( 60% скидка).
Всего за 659 рублей доступна пятая часть слэшера Devil May Cry. Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 1999 рублей.
Также со скидкой пользователям предлагается популярная игра из вселенной Звездных войн, а именно Jedi: Fallen Order, стоимость которой упала до 2799 рублей.
Отметим, что акция является временной и закончится уже 27 января в 21:00 по Москве. Ознакомиться с полным списком игр по сниженной стоимости можно по ссылке.